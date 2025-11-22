Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Salsa Bachata Kizomba

Soirée Salsa Bachata Kizomba Maison Pour Tous Semur-en-Auxois samedi 22 novembre 2025.

Soirée Salsa Bachata Kizomba

Maison Pour Tous 5 rue du champ de foire Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Si vous aimez les sons rythmés, venez profiter de la soirée Salsa, Bachata et Kizomba proposée par Alexis Favier à la Maison Pour Tous, de 21h à 2h.
Pas besoin de pré requis.   .

Maison Pour Tous 5 rue du champ de foire Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 12 17  mpt.semur@wanadoo.fr

