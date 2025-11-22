Soirée Salsa Bachata Kizomba Maison Pour Tous Semur-en-Auxois
Soirée Salsa Bachata Kizomba
Maison Pour Tous 5 rue du champ de foire Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 7 EUR
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Si vous aimez les sons rythmés, venez profiter de la soirée Salsa, Bachata et Kizomba proposée par Alexis Favier à la Maison Pour Tous, de 21h à 2h.
Pas besoin de pré requis. .
Maison Pour Tous 5 rue du champ de foire Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 12 17 mpt.semur@wanadoo.fr
