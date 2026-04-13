Soirée Salsa Bachata Kizomba, Sept Lieux, Versailles

Soirée Salsa Bachata Kizomba Dimanche 26 avril, 18h00 Sept Lieux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T23:59:00+02:00

Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer, deux fois par mois chez Sept Lieux, de 18h à 00h !

18h : Cours de danse

19h30 : Danse libre

Planches à partager & Pizza

Histoire de prendre des forces avant de danser toute la soirée !

Une petite soif ? Nos boissons vous rafraichiront toute la soirée !

Sept Lieux 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 66 48 09 85 https://www.sept-lieux.fr/ https://www.instagram.com/septlieux_/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2072840156593667/ »}]

Soirée Salsa Bachata Kizomba