Soirée Salsa & Bachata Maison des Associations Royan

Soirée Salsa & Bachata

Maison des Associations 61 rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée Salsa et Bachata, déguisée ou non, organisée par l’association On Danse .

.

Maison des Associations 61 rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 26 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salsa and Bachata evening, disguised or not, organized by the On Danse association.

L’événement Soirée Salsa & Bachata Royan a été mis à jour le 2026-02-16 par Royan Atlantique