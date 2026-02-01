Soirée Salsa & Bachata Maison des Associations Royan
Soirée Salsa & Bachata Maison des Associations Royan samedi 21 février 2026.
Soirée Salsa & Bachata
Maison des Associations 61 rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2026-02-21 20:00:00
2026-02-21
Soirée Salsa et Bachata, déguisée ou non, organisée par l’association On Danse .
Maison des Associations 61 rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 26 74
English :
Salsa and Bachata evening, disguised or not, organized by the On Danse association.
