Soirée Salsa Cubaine x Matanceras Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 12 juillet 2025

Soirée Salsa Cubaine x Matanceras Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 12 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Soirée dansante – salsa cubaine

Hola todos !

La soirée de juin était TOP ! Alors on remet ça en juillet et on se retrouve pour guincher au bord de l’eau au Parc des Bois ! Un cadre magnifique pour danser en plein air au cœur du Parc des Gayeulles à Rennes ☀️

Au programme, soirée 100% salsa cubaine, avec Dj Kiki Bretagne et Dj Gab, a la manera de Asso Matanceras

Bien évidemment, conso de rigueur auprès du bar on compte sur vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T23:00:00.000+02:00

1



Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine