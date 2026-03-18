SOIRÉE SALSA ES LA VIDA

Arènes Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Grande soirée dansante aux Arènes avec Salsa, Bachata, Kizomba et Rock’n’roll.

La soirée Salsa es la vida revient pour une nouvelle édition au Chapiteau des Arènes.

L’événement propose une ambiance festive et chaleureuse autour des danses latines et afro-caribéennes Salsa, Bachata, Kizomba et Rock’n’roll.

Une initiation à la kizomba sera proposée en début de soirée, suivie d’une grande soirée SBKR animée jusqu’à 1h du matin.

Food truck et buvette seront présents sur place pour se restaurer et passer un moment convivial. .

Arènes Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 6 07 29 36 04 salsa.es.la.vida@hotmail.com

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English :

Big dance party at Les Arènes with Salsa, Bachata, Kizomba and Rock?n?roll.

L’événement SOIRÉE SALSA ES LA VIDA Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-03-16 par 34 ADT34