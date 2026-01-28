Soirée salsa L’Île aux oiseaux Guern

Soirée salsa

L’Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern Morbihan

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Nous proposons une soirée Salsa avec initiation animée par l’ Association des 1001 danses de Pontivy, un beau moment chaleureux vous attend !

Au programme

De 19h à 19h45 initiation Salsa cubaine tout public.

De 19h45 à minuit soirée dansante Salsa cubaine, bachata et kizomba SBK.

Mojitos et pizzas vous seront proposés sur place (sur réservation).

Soirée sur réservation. .

L’Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54

