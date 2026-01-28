Soirée salsa L’Île aux oiseaux Guern
Soirée salsa L’Île aux oiseaux Guern samedi 7 février 2026.
Soirée salsa
L’Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Nous proposons une soirée Salsa avec initiation animée par l’ Association des 1001 danses de Pontivy, un beau moment chaleureux vous attend !
Au programme
De 19h à 19h45 initiation Salsa cubaine tout public.
De 19h45 à minuit soirée dansante Salsa cubaine, bachata et kizomba SBK.
Mojitos et pizzas vous seront proposés sur place (sur réservation).
Soirée sur réservation. .
L’Île aux oiseaux Corn Er Pont Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 38 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée salsa Guern a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté