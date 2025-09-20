Soirée Salsa Magic Mirrors Istres

Soirée Salsa Magic Mirrors Istres samedi 20 septembre 2025.

Soirée Salsa

Samedi 20 septembre 2025 de 20h à 23h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Soirée Salsa avec Patrick et Paola
20h cours d’initiation gratuit
21h soirée Salsa Cubaine et Bachata   .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

Dj el Rubio will have you dancing to the sounds of salsa, merengue or bachata, with rhythm and emotion.

German :

Salsa-Abend mit Patrick und Paola

Italiano :

Serata di salsa con Patrick e Paola

Espanol :

Dj el Rubio te hará bailar al son de la salsa, el merengue y la bachata, con un ritmo y una emoción a la altura.

