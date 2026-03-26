Soirée salsa Salle des fêtes Jougne

Soirée salsa

Salle des fêtes Place du Mont d’Or Jougne Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée salsa organisée par l’association GYM MONT D’OR, avec le Salsa Cubana Club

Stage salsa cuabine tous niveaux, repas Paëlla , soirée dansante .

Salle des fêtes Place du Mont d’Or Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 72 51 24

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English : Soirée salsa

L’événement Soirée salsa Jougne a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS