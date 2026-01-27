SOIREE SALSA Le Faget

SOIREE SALSA

LE WAGON Le Faget Haute-Garonne

Le Wagon du Faget vous donne rendez-vous le samedi 14 mars pour une soirée placée sous le signe du rythme, du sourire et de l’énergie latine.

En partenariat avec Salsa Paradisio, le lieu se transforme en véritable piste caliente pour une soirée d’initiation et de danse animée par la pétillante Caro Bellucci, danseuse et professeure reconnue pour son dynamisme communicatif.

La soirée débute par une initiation ouverte à tous, idéale pour découvrir les bases, se mettre en confiance et entrer dans l’ambiance.

Pas besoin d’être un danseur confirmé ici, on vient pour s’amuser, apprendre et partager un moment chaleureux.

Puis place à la soirée dansante, où la salsa, la bachata et les rythmes latinos prennent le relais pour faire vibrer le Wagon jusque tard dans la soirée.

Une atmosphère festive, un lieu convivial, une animatrice passionnée et un public prêt à se laisser porter tous les ingrédients sont réunis pour une soirée inoubliable au cœur du Lauragais. 10 .

Le Wagon du Faget invites you to an evening of rhythm, smiles and Latin energy on Saturday March 14.

