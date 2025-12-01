Soirée Salsa Le Hangar Zéro Le Havre
Soirée Salsa Le Hangar Zéro Le Havre dimanche 28 décembre 2025.
Soirée Salsa
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Ambiance caliente et rythmes ensoleillés au Hangar Zéro ce dimanche !
Venez danser, apprendre et partager un moment festif autour des musiques latines et caribéennes.
Au programme
– Salsa (cubana, porto)
– Bachata, Merengue, Son Cubano
– Kompa, Kizomba & Zouk
– Playlist by Joss
– Bar & petite restauration sur place
Softs, cocktails, bières, planches & snacking à la carte
Terrasse et piste de danse disponibles
17h Cours de Salsa Cubaine (débutants) réservation au 06 75 00 89 78
18h à 21h Soirée “Por la tarde” .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
