Soirée Salsa Le Hangar Zéro Le Havre

Soirée Salsa

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Ambiance caliente et rythmes ensoleillés au Hangar Zéro ce dimanche !

Venez danser, apprendre et partager un moment festif autour des musiques latines et caribéennes.

Au programme

– Salsa (cubana, porto)

– Bachata, Merengue, Son Cubano

– Kompa, Kizomba & Zouk

– Playlist by Joss

– Bar & petite restauration sur place

Softs, cocktails, bières, planches & snacking à la carte

Terrasse et piste de danse disponibles

17h Cours de Salsa Cubaine (débutants) réservation au 06 75 00 89 78

18h à 21h Soirée “Por la tarde” .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

