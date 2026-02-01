Soirée Salsa MJC Monistrol-sur-Loire
Soirée Salsa MJC Monistrol-sur-Loire vendredi 6 février 2026.
Soirée Salsa
MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Soirée Salsa organisée par Maryline
Restauration sur place.
Ouvert à tous !
MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 53 52
English :
Salsa evening organized by Maryline
Catering on site.
Open to all!
