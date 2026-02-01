Soirée Salsa MJC Monistrol-sur-Loire

Soirée Salsa

MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Soirée Salsa organisée par Maryline

Restauration sur place.

Ouvert à tous !

.

MJC 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salsa evening organized by Maryline

Catering on site.

Open to all!

L’événement Soirée Salsa Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron