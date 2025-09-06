Apéro pive Rue Jean Eschbach Poligny
Apéro pive Rue Jean Eschbach Poligny lundi 17 novembre 2025.
Rue Jean Eschbach Le Chant des Saisons Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-17 19:00:00
fin : 2025-11-17
2025-11-17
Venez échanger autour de la Pive, monnaie locale franc-comtoise, entre acteur-ices engagé-es pour une économie de proximité et un tourisme responsable.
Relançons le mouvement au Coeur du Jura !
Merci de nous confirmer votre présence avant le 13 novembre !
Pensez à prendre des vêtements chauds, le local du magasin bio n’est pas beaucoup chauffé. .
Rue Jean Eschbach Le Chant des Saisons Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté marine.marsot@gmail.com
