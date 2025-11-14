Soirée Salsa pour le téléthon Cholet

Soirée Salsa pour le téléthon

Espace convivial du Puy saint Bonnet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

Dansez jusqu’au bout de la nuit pour la bonne cause !

– Soirée Salsa au profit du Téléthon

– Stage de Batchata. .

Espace convivial du Puy saint Bonnet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr

