SOIRÉE SALSA ROUGAIL SAUCISSE – Lussan-Adeilhac 28 juin 2025 17:00

Haute-Garonne

Soirée salsa avec le groupe Oyémé, stage de danse offert, et Rougail saucisse

Soirée Salsa Danse, saveurs et fiesta !

Envie de voyager sans quitter les coteaux de la Garonne ? Enfilez votre plus belle tenue exotique et venez vivre une soirée 100% salsa sous les palmiers !

Au programme :

???? Un stage de danse évolutif gratuit(de débutant à confirmé) pour se mettre en jambes, animé par notre prof de danse préférée, qui saura vous faire progresser tout en vous amusant (2h avant le repas).

?? Un repas aux saveurs créoles avec le mythique rougail saucisse + riz, à savourer sur place (réservation au 06 19 97 58 12 avant le 22 juin SVP!).

?? Une buvette conviviale avec punch maison préparé spécialement pour l’occasion, et quelques douceurs sucrées pour terminer en douceur.

?? Et surtout… un concert live du groupe OYEME salsa, qui enflamme la piste et vous embarque direct sous les tropiques !

Le tout dans une ambiance festive, décorée avec soin pour vous plonger dans un univers coloré, chaleureux, et résolument convivial.

?? Salle des fêtes de Lussan

?? 28 juin de 17h à 23h

€ Stage offert, et rougail+ concert à 18€

Une soirée pour danser, partager, rire, et se régaler — Vamos a bailar ! 18 .

SALLE DES FETES

Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 19 97 58 12 secr.foyer@gmail.com

English :

Salsa evening with the Oyémé group, free dance workshop, and Rougail saucisse

German :

Salsa-Abend mit der Gruppe Oyémé, angebotener Tanzkurs und Rougail-Wurst

Italiano :

Serata di salsa con il gruppo Oyémé, corso di ballo gratuito e rougail di salsiccia

Espanol :

Velada de salsa con el grupo Oyémé, curso de baile gratuito y rougail de salchichas

