Soirée Salsa West Parc, Rue des Villes Billy La Richardais
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2026-01-09
Préparez-vous à vivre une nuit inoubliable lors de la Soirée Salsa By Lucia !
Dansez sous les lumières scintillantes et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de la piste.
C’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs mémorables avec vos amis. Ne ratez pas cette soirée qui s’annonce déjà légendaire ! .
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 55 92 09
L’événement Soirée Salsa West Parc La Richardais a été mis à jour le 2025-12-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme