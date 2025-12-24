Soirée Salsa West Parc, Rue des Villes Billy La Richardais

Soirée Salsa West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Préparez-vous à vivre une nuit inoubliable lors de la Soirée Salsa By Lucia !

Dansez sous les lumières scintillantes et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de la piste.

C’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs mémorables avec vos amis. Ne ratez pas cette soirée qui s’annonce déjà légendaire ! .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 55 92 09

