Soirée Salsa y Son Cubano Miramont-de-Guyenne
Soirée Salsa y Son Cubano Miramont-de-Guyenne jeudi 28 août 2025.
Soirée Salsa y Son Cubano
Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
Date(s) :
2025-08-28
Venez nombreux à la soirée Salsa y Son Cubano organisée par l’association Ribambelle. Une invitation à voyager sans quitter notre beau territoire. Ambiance festive et caliente assurée ! Possibilité de se restaurer sur place.
Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 05 14 26
English : Soirée Salsa y Son Cubano
Come one, come all to the Salsa y Son Cubano evening organized by the Ribambelle association. An invitation to travel without leaving our beautiful region. A festive and caliente atmosphere guaranteed! Catering available on site.
German : Soirée Salsa y Son Cubano
Kommen Sie zahlreich zum Abend Salsa y Son Cubano, der von der Vereinigung Ribambelle organisiert wird. Eine Einladung zum Reisen, ohne unsere schöne Gegend zu verlassen. Festliche und caliente Atmosphäre garantiert! Möglichkeit, vor Ort zu essen.
Italiano :
Venite tutti alla serata Salsa y Son Cubano organizzata dall’associazione Ribambelle. Un invito a viaggiare senza lasciare la nostra bella regione. Un’atmosfera festosa e caliente garantita! Catering disponibile sul posto.
Espanol : Soirée Salsa y Son Cubano
Vengan todos a la velada de Salsa y Son Cubano organizada por la asociación Ribambelle. Una invitación a viajar sin salir de nuestra hermosa región. ¡Un ambiente festivo y caliente garantizado! Catering disponible in situ.
