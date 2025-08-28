Soirée Salsa y Son Cubano Miramont-de-Guyenne

Place de l'Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-28
Venez nombreux à la soirée Salsa y Son Cubano organisée par l’association Ribambelle. Une invitation à voyager sans quitter notre beau territoire. Ambiance festive et caliente assurée ! Possibilité de se restaurer sur place.
Place de l'Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 

English : Soirée Salsa y Son Cubano

Come one, come all to the Salsa y Son Cubano evening organized by the Ribambelle association. An invitation to travel without leaving our beautiful region. A festive and caliente atmosphere guaranteed! Catering available on site.

German : Soirée Salsa y Son Cubano

Kommen Sie zahlreich zum Abend Salsa y Son Cubano, der von der Vereinigung Ribambelle organisiert wird. Eine Einladung zum Reisen, ohne unsere schöne Gegend zu verlassen. Festliche und caliente Atmosphäre garantiert! Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Italiano :

Venite tutti alla serata Salsa y Son Cubano organizzata dall’associazione Ribambelle. Un invito a viaggiare senza lasciare la nostra bella regione. Un’atmosfera festosa e caliente garantita! Catering disponibile sul posto.

Espanol : Soirée Salsa y Son Cubano

Vengan todos a la velada de Salsa y Son Cubano organizada por la asociación Ribambelle. Una invitación a viajar sin salir de nuestra hermosa región. ¡Un ambiente festivo y caliente garantizado! Catering disponible in situ.

