Soirée Samedi Dansant Fontaine-le-Bourg

Soirée Samedi Dansant

2350 Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 22:30:00

fin : 2026-02-08 02:00:00

2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

Soirée dansante au bistrot du Tendos

Tous les samedis soirs, le bistrot se transforme en piste de danse !

Bonne musique, bonne ambiance et verres entre amis

Venez danser, rire et profiter .

2350 Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95 lebistrotdutendos@gmail.com

