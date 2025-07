Soirée « Sanglier à la broche » Sainte-Marie-aux-Mines

Soirée « Sanglier à la broche » Sainte-Marie-aux-Mines vendredi 15 août 2025.

Soirée « Sanglier à la broche »

15 Petite Liepvre Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15 19:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Retrouvez l’esprit convivial autour d’une bonne assiette locale.

Le vendredi 15 août à partir de 19h, rendez-vous à l’Hostellerie Les Bagenelles pour une soirée conviviale autour d’un savoureux sanglier à la broche. Une animation musicale viendra rythmer la soirée pour une ambiance festive et chaleureuse. .

15 Petite Liepvre Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 70 77 info@bagenelles.com

English :

Rediscover the spirit of conviviality over a good local meal.

German :

Finden Sie den geselligen Geist bei einem guten lokalen Teller wieder.

Italiano :

Ritrovate lo spirito di convivialità davanti a un buon pasto locale.

Espanol :

Recupere el espíritu de convivencia en torno a una buena comida local.

L’événement Soirée « Sanglier à la broche » Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme du Val d’Argent