Soirée sans tabou au bouchon Au bouchon Saint-Aigulin

Soirée sans tabou au bouchon

Au bouchon 12 route des Moulins Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

39 € en solo, 75 € en couple

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Au Bouchon vous propose un moment à part.

Un rendez-vous où se mêlent plaisir des sens, échanges sincères et ambiance feutrée.

.

Au bouchon 12 route des Moulins Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 95 05 contact@aubouchon17.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Au Bouchon offers you a moment apart.

A rendezvous where the pleasure of the senses, sincere exchanges and a hushed atmosphere come together.

L’événement Soirée sans tabou au bouchon Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-02-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge