Soirée Sans Valentin au Guerveur Quai de Normandie Caen

Soirée Sans Valentin au Guerveur

Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen Calvados

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 03:00:00

2026-02-13

Célibataires, cette soirée est faite pour VOUS !

Cette Saint-Valentin pourrait bien être différente… Qui sait où cette nuit magique vous mènera ?

Après le succès fou des années passées, on revient pour une soirée encore plus folle et inoubliable !

Au programme

DJ set avec Srey

Food Truck Da Beppe Pizza pour se régaler

…et d’autres surprises à découvrir très bientôt

Places limitées réservation obligatoire

Et si votre âme sœur vous attendait… à bord ? ️

Le Guerveur unique comme vous .

Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 75 74 78 44 contact@le-guerveur.com

English : Soirée Sans Valentin au Guerveur

Singles, this evening is for YOU!

This Valentine’s Day could be different? Who knows where this magical night will take you?

After last year’s wild success, we’re back for an even crazier and more unforgettable evening!

L'événement Soirée Sans Valentin au Guerveur Caen a été mis à jour le 2026-02-03