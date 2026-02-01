Soirée Sans Valentin au Mamão route d’Alixan Bourg-de-Péage
Soirée Sans Valentin au Mamão
route d’Alixan Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Le 14 février, on casse les codes: Au Mamão, pas de dîner guindé ni de clichés place à la contre-soirée de l’amour.
Une soirée pensée pour tous en couple, célibataire, ou simplement venu passer un bon moment.
route d’Alixan Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85
English :
On February 14, we’re breaking the mould: at Mamão, no stilted dinners or clichés: it’s time for the counter-party of love.
It’s an evening for couples, singles and those simply looking for a good time.
