Soirée sans Valentin back to bac

Jeudi 12 février 2026 de 19h à 21h. 24 rue roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12 21:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Soirée sans Valentin, réservée au filles. Avec animations, salles libres, jeux concours.

Soirée sans Valentin, réservée aux filles. Avec animations, salles libres, jeux concours.

Soirée de 19h à 21h avec des salles de karaoké privatives, mais aussi des salles ouvertes pour partager le moment tous ensemble en chanson. Des jeux concours pour gagner des lots avec différents partenaires ciblés.



Soirée girly avec une entrée à 10€ et un cocktail offert.

Ambiance assurée, jeux, animations, chant, danse et autre. .

24 rue roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valentin-free evening for girls only. With entertainment, free rooms, quizzes.

L’événement Soirée sans Valentin back to bac Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille