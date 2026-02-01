Soirée Sans-Valentin La Grande École Le Havre

Soirée Sans-Valentin

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

À La Grande École, pas de Saint-Valentin…

Juste une vraie bonne soirée, sans chichis et sans pression

– DJ Paslow aux platines pour faire monter l’ambiance

– Cocktail spécial imaginé pour l’occasion

Que tu sois célibataire, accompagné·e, entre amis ou entre collègues, une seule règle

Profiter, danser, trinquer et passer un excellent moment.

Ici, on célèbre surtout les bonnes vibes. .

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

