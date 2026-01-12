Soirée sans Valentin route de Montilly Moulins
Soirée sans Valentin route de Montilly Moulins samedi 14 février 2026.
Soirée sans Valentin
route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14

2026-02-14
Vivez une soirée italienne festive et gourmande, entre saveurs authentiques, musique entraînante et ambiance chaleureuse. Un moment convivial à partager autour d’un buffet généreux et d’un dîner aux accents de la Dolce vita.
route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 23 69 76
English :
Enjoy a festive, gourmet Italian evening, with authentic flavors, lively music and a warm ambience. A convivial moment to share around a generous buffet and a Dolce vita dinner.
L’événement Soirée sans Valentin Moulins a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région