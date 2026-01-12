Soirée sans Valentin route de Montilly Moulins

Soirée sans Valentin

route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Vivez une soirée italienne festive et gourmande, entre saveurs authentiques, musique entraînante et ambiance chaleureuse. Un moment convivial à partager autour d’un buffet généreux et d’un dîner aux accents de la Dolce vita.

route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 23 69 76

English :

Enjoy a festive, gourmet Italian evening, with authentic flavors, lively music and a warm ambience. A convivial moment to share around a generous buffet and a Dolce vita dinner.

