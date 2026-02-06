Soirée Sans Valentin Spéciale Célibataires Salle de réception Domaine El Campo Mées

Soirée Sans Valentin Spéciale Célibataires

Salle de réception Domaine El Campo 1011 Route Constantine Mées Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Le Domaine El Campo organise une Soirée Sans Valentin le vendredi 13 février 2025 à Mées.

Pensée pour les célibataires souhaitant faire des rencontres dans un cadre convivial et détendu, cette soirée a pour objectif de favoriser les échanges sans la pression associée à la Saint-Valentin.

À partir de 19h30, le bar sera ouvert et une carte de tapas sera proposée par le traiteur sur place, avec des mange-debout à disposition.

Dès 21h, la piste de danse ouvrira avec une animation musicale assurée par DJ Dom’s DKP, autour des grands classiques des années 80, mêlant titres dansants et slows.

Des bracelets de couleurs seront proposés afin de faciliter les échanges et encourager les rencontres de manière simple et bienveillante. .

