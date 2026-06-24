Informations pratiques

Église-Neuve-de-Vergt

Soirée sardinade à la Fragola

Église-Neuve-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Sardinades à la fragola

planches à partager

Sardinades à la fragola

Ambiance chaleureuse et bonne humeur garantie

Merci de réserver au 05 53 07 70 93

planches à partager .

Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 70 93

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English : Soirée sardinade à la Fragola

Sardinades with strawberries

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L’événement Soirée sardinade à la Fragola Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux