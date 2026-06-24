Soirée sardinade à la Fragola Église-Neuve-de-Vergt
samedi 4 juillet 2026 · Église-Neuve-de-Vergt
Informations pratiques
Église-Neuve-de-Vergt
Soirée sardinade à la Fragola
Église-Neuve-de-Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Sardinades à la fragola
planches à partager
Sardinades à la fragola
Ambiance chaleureuse et bonne humeur garantie
Merci de réserver au 05 53 07 70 93
planches à partager .
Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 70 93
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English : Soirée sardinade à la Fragola
Sardinades with strawberries
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L’événement Soirée sardinade à la Fragola Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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