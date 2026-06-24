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Soirée sardinade à la Fragola Église-Neuve-de-Vergt

samedi 4 juillet 2026 · Église-Neuve-de-Vergt

Soirée sardinade à la Fragola Église-Neuve-de-Vergt

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
24380 Église-Neuve-de-Vergt
Département
Dordogne
Tarif

Église-Neuve-de-Vergt

Soirée sardinade à la Fragola

Église-Neuve-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Sardinades à la fragola
planches à partager
Sardinades à la fragola
Ambiance chaleureuse et bonne humeur garantie
Merci de réserver au 05 53 07 70 93
planches à partager   .

Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 70 93 

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English : Soirée sardinade à la Fragola

Sardinades with strawberries
platters to share

L’événement Soirée sardinade à la Fragola Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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