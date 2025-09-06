Soirée Sardinade Sainte Meille Escalans

Soirée Sardinade Sainte Meille Escalans samedi 6 septembre 2025.

Soirée Sardinade

Sainte Meille A la Biche au bois Escalans Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Amis gourmands, sortez vos fourchettes et vos bons appétits les sardines grillent, le vin est servi et la bonne humeur s’allume ! Amenez vos amis, vos voisins, votre belle-mère (si vous l’aimez)… et votre appétit !

Ne laissez pas filer la sardine, inscrivez-vous jusqu’au 3 Septembre.

Amis gourmands, sortez vos fourchettes et vos bons appétits les sardines grillent, le vin est servi et la bonne humeur s’allume ! Amenez vos amis, vos voisins, votre belle-mère (si vous l’aimez)… et votre appétit !

Au menu Melon-Jambon | Sardines à volonté | Pommes de terre vapeur | Dessert | Café | Vin rouge compris.

Ne laissez pas filer la sardine et venir la croquer avec nous, inscrivez-vous jusqu’au 3 Septembre. .

Sainte Meille A la Biche au bois Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 41 85 18

English : Soirée Sardinade

Food-loving friends, get out your forks and your appetites: the sardines are grilled, the wine is served and the mood is set! Bring your friends, neighbors, mother-in-law (if you like her)? and your appetite!

Don’t let the sardines go to waste, sign up by September 3.

German : Soirée Sardinade

Die Sardinen werden gegrillt, der Wein wird serviert und die gute Laune steigt! Bringen Sie Ihre Freunde, Nachbarn, Ihre Schwiegermutter (wenn Sie sie mögen) und Ihren Appetit mit!

Lassen Sie sich die Sardine nicht entgehen und melden Sie sich bis zum 3. September an.

Italiano :

Amici amanti del cibo, tirate fuori forchette e appetito: le sardine sono alla griglia, il vino è servito e l’atmosfera è pronta! Portate i vostri amici, i vostri vicini, vostra suocera (se vi piace) e il vostro appetito!

Non lasciate che le sardine vadano sprecate, iscrivetevi fino al 3 settembre.

Espanol :

Amigos amantes de la buena mesa, sacad los tenedores y el apetito: ¡las sardinas están asadas, el vino servido y el ambiente preparado! Trae a tus amigos, a tus vecinos, a tu suegra (si te gusta)… ¡y tu apetito!

No dejes que las sardinas se echen a perder, apúntate hasta el 3 de septiembre.

L’événement Soirée Sardinade Escalans a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Landes d’Armagnac