Soirée Sardinade et Grillades Saint-Romain-la-Virvée
Soirée Sardinade et Grillades Saint-Romain-la-Virvée lundi 13 juillet 2026.
Saint-Romain-la-Virvée
Soirée Sardinade et Grillades
Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée Gironde
Tarif : 0 – 0 – 12.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Soirée Sardinade et Grillades !
Revoilà notre traditionnelle Soirée Barbecues !
Venez partager un moment convivial dans une ambiance festive et chaleureuse.
– Animation exceptionnelle avec un magicien mentaliste qui vous surprendra tout au long de la soirée !
– Un magnifique feu d’artifice viendra clôturer cette soirée en beauté !
Voir modalités sur l’affiche.
On vous attend nombreux ! .
Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 73 78 67 cfsr33240@gmail.com
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English : Soirée Sardinade et Grillades
L’événement Soirée Sardinade et Grillades Saint-Romain-la-Virvée a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Fronsadais