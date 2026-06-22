Saint-Romain-la-Virvée

Soirée Sardinade et Grillades

Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée Gironde

Tarif : 0 – 0 – 12.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Soirée Sardinade et Grillades !

Revoilà notre traditionnelle Soirée Barbecues !

Venez partager un moment convivial dans une ambiance festive et chaleureuse.

– Animation exceptionnelle avec un magicien mentaliste qui vous surprendra tout au long de la soirée !

– Un magnifique feu d’artifice viendra clôturer cette soirée en beauté !

Voir modalités sur l’affiche.

On vous attend nombreux ! .

Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 73 78 67 cfsr33240@gmail.com

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English : Soirée Sardinade et Grillades

L’événement Soirée Sardinade et Grillades Saint-Romain-la-Virvée a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Fronsadais