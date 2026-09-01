Soirée Sardinade et Grillades Saint-Romain-la-Virvée
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Romain-la-Virvée
Informations pratiques
Saint-Romain-la-Virvée
Soirée Sardinade et Grillades
Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée Sardinade et Grillades !
Revoilà notre traditionnelle Soirée Barbecues !
Venez partager un moment convivial dans une ambiance festive et chaleureuse.
Animation exceptionnelle avec un magicien mentaliste qui vous surprendra tout au long de la soirée !
Un magnifique feu d’artifice viendra clôturer cette soirée en beauté !
Voir modalités sur l’affiche.
On vous attend nombreux ! .
Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 73 78 67 cfsr33240@gmail.com
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English : Soirée Sardinade et Grillades
L’événement Soirée Sardinade et Grillades Saint-Romain-la-Virvée a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Fronsadais
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