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AGENDA · Voissay

Soirée Sardines Voissay

samedi 26 septembre 2026 · Voissay

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
17400 Voissay
Département
Charente-Maritime
Tarif
12 12 12

Voissay

Soirée Sardines

Salle des fêtes Voissay Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Le Comité des Fêtes de Voissay vous propose une journée conviviale autour d’une éclade de moules, accompagnée de pommes de terre au four.
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Salle des fêtes Voissay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 21 35  cdf.voissay@gmail.com

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English :

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L’événement Soirée Sardines Voissay a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge