AGENDA · Voissay
Soirée Sardines Voissay
samedi 26 septembre 2026 · Voissay
Informations pratiques
Voissay
Soirée Sardines
Salle des fêtes Voissay Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le Comité des Fêtes de Voissay vous propose une journée conviviale autour d’une éclade de moules, accompagnée de pommes de terre au four.
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Salle des fêtes Voissay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 21 35 cdf.voissay@gmail.com
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L’événement Soirée Sardines Voissay a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge