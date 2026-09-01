Informations pratiques

Voissay

Soirée Sardines

Salle des fêtes Voissay Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Comité des Fêtes de Voissay vous propose une journée conviviale autour d’une éclade de moules, accompagnée de pommes de terre au four.

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Salle des fêtes Voissay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 21 35 cdf.voissay@gmail.com

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English :

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L’événement Soirée Sardines Voissay a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge