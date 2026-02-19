Soirée saucisses au choux Foncine-le-Haut
Salle des fêtes Foncine-le-Haut Jura
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Avec DJ Mike Anim et organisée par APE Les Foncines.
Menu
– apéritif offert
– saucisse aux choux avec son accompagnement
– fromage et salade
– dessert
Réservation jusqu’au 28 février. .
Salle des fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 78 78 68
English : Soirée saucisses au choux
