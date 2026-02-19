Soirée saucisses au choux Foncine-le-Haut

Soirée saucisses au choux

Salle des fêtes Foncine-le-Haut Jura

Début : 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07

Avec DJ Mike Anim et organisée par APE Les Foncines.

Menu

– apéritif offert

– saucisse aux choux avec son accompagnement

– fromage et salade

– dessert

Réservation jusqu’au 28 février. .

Salle des fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 78 78 68

English : Soirée saucisses au choux

