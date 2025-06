Soirée sauvage au restaurant. Par Chemins x Les Récupérables – Restaurant Les Récupérables, 144 Rue de Nantes, 35000 Rennes Rennes 2 juillet 2025

Le mercredi 2 juillet à partir de 19h, savourez un dîner à 4 mains dédié aux plantes sauvages. Imaginé par Par Chemins et Les Récupérables, un menu unique à savourer au rythme de la cueillette !

Imaginé et préparé par **Par Chemins** et **Les Récupérables**, ce menu unique est une invitation à la découverte et à la gourmandise de la richesse végétale de notre environnement.

Au fil des plats, laissez-vous surprendre par un bouquet sauvage en tempura, une huile verte de Lierre terrestre subtilement intégrée dans le salé, ou encore une note sucrée aux feuilles de Figuier glissée dans l’un des desserts du café gourmand. Et pour accompagner cette exploration végétale, un cocktail à base de fruits de Grande Berce – ou sa version sans alcool – vous sera proposé en option pour compléter l’expérience.

Une **soirée sauvage au restaurant**, à savourer au rythme de la cueillette !

Par Chemins est une école des plantes sauvages comestibles (Rennes, Bretagne et France) [https://www.par-chemins.fr/](https://www.par-chemins.fr/)

Les Récupérables est un restaurant de cuisine maison, locale et responsable. Labellisé restauration durable (144 Rue de Nantes, 35000 Rennes) [https://www.lesrecuperables.fr/](https://www.lesrecuperables.fr/)

Menu unique à 29€

Sur réservation uniquement au 02 99 85 91 94

⏰ Places limitées

02.99.85.91.94

Restaurant Les Récupérables, 144 Rue de Nantes, 35000 Rennes 144 rue de Nantes, 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35032 Ille-et-Vilaine