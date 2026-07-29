Informations pratiques

Brassempouy

Soirée saveurs de la mer

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Les saveurs de la mer s’invitent une nouvelle fois à L’Estanquet !

Le jeudi 27 août, retrouvez-nous pour une soirée gourmande autour de généreuses gambas royales, accompagnées d’un savoureux riz au curry. Une assiette généreuse, préparée avec des produits de qualité, à déguster dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Au menu melon et cou farci, gambas royales et riz au curry, pastis landais et café.

Rendez-vous dès 19h. Réservation conseillée auprès de Lionel .

Sur place ou à emporter. Nous serons ravis de partager cette belle soirée avec vous ! .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée saveurs de la mer

L’événement Soirée saveurs de la mer Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-22 par Landes Chalosse