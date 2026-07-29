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AGENDA · Brassempouy

Soirée saveurs de la mer Brassempouy

jeudi 27 août 2026 · Brassempouy

Soirée saveurs de la mer Brassempouy

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
L'Estanquet Deu Guit Ferme Moulié
Ville
40330 Brassempouy
Département
Landes
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Brassempouy

Soirée saveurs de la mer

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Les saveurs de la mer s’invitent une nouvelle fois à L’Estanquet !
Le jeudi 27 août, retrouvez-nous pour une soirée gourmande autour de généreuses gambas royales, accompagnées d’un savoureux riz au curry. Une assiette généreuse, préparée avec des produits de qualité, à déguster dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Au menu melon et cou farci, gambas royales et riz au curry, pastis landais et café.
Rendez-vous dès 19h. Réservation conseillée auprès de Lionel .
Sur place ou à emporter. Nous serons ravis de partager cette belle soirée avec vous !   .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54  ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée saveurs de la mer

L’événement Soirée saveurs de la mer Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-22 par Landes Chalosse

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