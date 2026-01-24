Soirée Savoyarde Quand te reverrai-je

Nibelle Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La commune de Nibelle accueille une grande soirée savoyarde ! Une ambiance chaleureuse autour d’une tartiflette traditionnelle. Un rendez-vous gourmand et festif au cœur du Loiret pour petits et grands, sur réservation !

La commune de Nibelle prend des airs de station de ski le samedi 7 mars 2026 lors de la soirée savoyarde Quand te reverrai-je . Dès 20h00, les participants plongent dans une atmosphère hivernale et conviviale où la tartiflette est à l’honneur. Cet événement festif constitue une occasion idéale pour se retrouver et partager un repas authentique dans le Loiret.

L’accès à la manifestation s’établit au tarif de 25 € par personne et 15 € pour les enfants de moins de 12 ans. En raison du succès attendu pour ce dîner thématique, les réservations sont obligatoires auprès des organisatrices, Nathalie ou Jessica. Cette soirée promet un moment de détente et de gastronomie montagnarde pour tous les amateurs de fromage fondu et de bonne humeur. 25 .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 41 81 91

English :

The commune of Nibelle hosts a great Savoyard evening! A warm atmosphere around a traditional tartiflette. A festive gourmet get-together in the heart of the Loiret region, for young and old alike, by reservation only!

