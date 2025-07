Soirée saxophoniste live Hôtel-Restaurant Villa Augusta Saint-Paul-Trois-Châteaux

Soirée saxophoniste live Hôtel-Restaurant Villa Augusta Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 1 août 2025.

Soirée saxophoniste live

Hôtel-Restaurant Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 39 – 39 – 87 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 18:30:00

fin : 2025-09-05 22:30:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-09-05

Dîners en musique à la Villa Augusta les 1er août & 5 septembre dès 18h30. Profitez d’une soirée raffinée avec un saxophoniste en live pour sublimer votre dîner. Réservation nécessaire.

.

Hôtel-Restaurant Villa Augusta 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr

English :

Musical dinners at Villa Augusta on August 1 & September 5 from 6.30pm. Enjoy a refined evening with a live saxophonist to enhance your dinner. Reservations required.

German :

Dinner mit Musik in der Villa Augusta am 1. August & 5. September ab 18:30 Uhr. Genießen Sie einen raffinierten Abend mit einem Live-Saxophonisten, der Ihr Dinner verfeinert. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Cene musicali a Villa Augusta il 1° agosto e il 5 settembre dalle 18.30. Godetevi una serata raffinata con un sassofonista dal vivo per arricchire la vostra cena. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Cenas musicales en Villa Augusta el 1 de agosto y el 5 de septiembre a partir de las 18.30 h. Disfrute de una velada refinada con un saxofonista en directo que amenizará su cena. Reserva obligatoria.

L’événement Soirée saxophoniste live Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence