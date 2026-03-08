Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame Place du Marché Marmande

Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame

Place du Marché Brasserie Ma Dame Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame Salsa Bachata et Kizomba

Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame Salsa Bachata et Kizomba

Initiation cours de 20 h à 21h Gratuit .

Place du Marché Brasserie Ma Dame Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 88 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame

SBK Evening at Brasserie Ma Dame Salsa Bachata and Kizomba

L’événement Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame Marmande a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Val de Garonne