Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame Place du Marché Marmande
Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame Salsa Bachata et Kizomba
Initiation cours de 20 h à 21h Gratuit .
Place du Marché Brasserie Ma Dame Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 88 79
English : Soirée SBK à la Brasserie Ma Dame
SBK Evening at Brasserie Ma Dame Salsa Bachata and Kizomba
