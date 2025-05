Soirée SBK à La Corne Verte – La Corne Verte Bazas, 17 mai 2025 20:30, Bazas.

Gironde

La Corne Verte 25 Rue Pallas Bazas Gironde

Début : 2025-05-17 20:30:00

2025-05-17

Amoureux de danse ou simplement curieux ? Ce samedi 17 mai, La Corne Verte vous invite à une soirée Salsa, Bachata et Kizomba qui promet partage et bonne ambiance !

A 20h30, on vous met à l’aise avec une initiation accessible à tous, même si vous n’avez jamais dansé de votre vie !

A partir de 21h30, place à la soirée que vous soyez débutant ou danseur confirmé, l’énergie sera au rendez-vous jusqu’à 00h30 !

Laissez-vous portez par le rythme, faites de belles rencontres et vibrez sur des sons latino. .

La Corne Verte 25 Rue Pallas

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 73 39 85 00 reservation@lacorneverte.com

