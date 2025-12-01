Soirée SBK à la Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville Arles
Soirée SBK à la Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville Arles samedi 13 décembre 2025.
Soirée SBK à la Manade Fernay
Samedi 13 décembre 2025 de 20h30 à 2h.
Stage de Kizonba de 20h30 à 21h30
Soirée DJ de 21h30 à 2h00. Mas des Jasses de la Ville Manade Fernay Mas des Jasses de la ville Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 02:00:00
2025-12-13
La Soirée SBK à ne pas manquer sur Arles DJ Lo
Joïlita et Alison vous proposent un Stage de Kizomba en avant Soirée
Petite Restauration sur place
Des planches Charcuterie ou Fromage ou Mixte. .
Mas des Jasses de la Ville Manade Fernay Mas des Jasses de la ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 66 85 58
English :
Arles DJ Lo’s not-to-be-missed SBK Evening
