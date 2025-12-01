Soirée SBK à la Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville Arles

Soirée SBK à la Manade Fernay

Samedi 13 décembre 2025 de 20h30 à 2h.

Stage de Kizonba de 20h30 à 21h30

Soirée DJ de 21h30 à 2h00. Mas des Jasses de la Ville Manade Fernay Mas des Jasses de la ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 02:00:00

2025-12-13

La Soirée SBK à ne pas manquer sur Arles DJ Lo

Joïlita et Alison vous proposent un Stage de Kizomba en avant Soirée



Petite Restauration sur place

Des planches Charcuterie ou Fromage ou Mixte. .

Mas des Jasses de la Ville Manade Fernay Mas des Jasses de la ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 66 85 58

English :

Arles DJ Lo’s not-to-be-missed SBK Evening

