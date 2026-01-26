Soirée SBK L’Aire d’Arles Arles
Soirée SBK L’Aire d’Arles Arles samedi 7 février 2026.
Soirée SBK
Samedi 7 février 2026 à partir de 19h30.
20h initiation SBK.
21h soirée SBK réservée à la clientèle du restaurant. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Danse, saveurs et ambiance caliente la 3e édition SBK Salsa arrive !
Après le succès de la première soirée on remet le feu au parquet !
L’Aire d’Arles vous propose une initiation SBK avec JFusion ! Idéal pour se lancer ou se chauffer avant la soirée !
Pour ce régaler Verre de vin et tapas au choix ou Cocktail et tapas au choix. Et toujours notre paella servie à la poêle en fonte la signature de la maison !
Puis soirée réservée à la clientèle du restaurant
Danse, bonne cuisine et énergie SBK , vous êtes conviés à une nouvelle édition encore plus folle ! .
L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org
English :
Dancing, tasty food and a caliente atmosphere: the 3rd SBK Salsa is on its way!
