Soirée SBK L’Aire d’Arles Arles

Soirée SBK

Samedi 7 février 2026 à partir de 19h30.

20h initiation SBK.

21h soirée SBK réservée à la clientèle du restaurant. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Danse, saveurs et ambiance caliente la 3e édition SBK Salsa arrive !

Après le succès de la première soirée on remet le feu au parquet !



L’Aire d’Arles vous propose une initiation SBK avec JFusion ! Idéal pour se lancer ou se chauffer avant la soirée !

Pour ce régaler Verre de vin et tapas au choix ou Cocktail et tapas au choix. Et toujours notre paella servie à la poêle en fonte la signature de la maison !



Puis soirée réservée à la clientèle du restaurant

Danse, bonne cuisine et énergie SBK , vous êtes conviés à une nouvelle édition encore plus folle ! .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

English :

Dancing, tasty food and a caliente atmosphere: the 3rd SBK Salsa is on its way!

