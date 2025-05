Soirée SBK au Triple Five – Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage, 6 juin 2025 20:30, Bourg-de-Péage.

Drôme

Soirée SBK au Triple Five Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06 01:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Profitez dans un premier temps d’une découverte à la kompa par SalsAyiti avant d’enchaîner avec une soirée de folie, animée par DJ Djô ! Venez nombreux !

.

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

English :

Start with a kompa discovery by SalsAyiti, followed by a wild party, hosted by DJ Djô! Come one, come all!

German :

SalsAyiti wird Sie in die Welt der Kompa einführen, bevor Sie mit DJ Djô in einen verrückten Abend starten Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

SalsAyiti vi introdurrà alla kompa, seguita da una serata scatenata con DJ Djô! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

SalsAyiti te introducirá en el mundo de la kompa, ¡antes de que DJ Djô dirija la fiesta! Venid todos

L’événement Soirée SBK au Triple Five Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme