Soirée SBK FLOW Bar Le Rive Bar le Rive Périgueux
Soirée SBK FLOW Bar Le Rive Bar le Rive Périgueux samedi 29 novembre 2025.
Soirée SBK FLOW Bar Le Rive
Bar le Rive 109 Avenue Maréchal Juin Périgueux Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
DJ Wave revient au Bar Le Rive Bar Contemporain à Périgueux pour clôturer l’année en beauté avec une soirée SBK (Salsa, Bachata, Kizomba) placée sous le signe du partage et de la positivité ! ✨
Nous vous avons concocté un programme complet de 5 heures, accessible à tous les niveaux.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
Bar le Rive 109 Avenue Maréchal Juin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 01 92 41
English : Soirée SBK FLOW Bar Le Rive
German : Soirée SBK FLOW Bar Le Rive
Italiano :
Espanol : Soirée SBK FLOW Bar Le Rive
L’événement Soirée SBK FLOW Bar Le Rive Périgueux a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Communal de Périgueux