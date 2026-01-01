Soirée SBK chemin de la Vieille Forme Rochefort
Soirée SBK chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 24 janvier 2026.
Soirée SBK
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 23:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Salsa, bachata, kizomba, par l’association Adelante Salsa.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
English : SBK Evening
Salsa, bachata, kizomba, by the Adelante Salsa association.
L’événement Soirée SBK Rochefort a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan