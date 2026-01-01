Soirée SBK chemin de la Vieille Forme Rochefort

Soirée SBK

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24 23:30:00

2026-01-24

Salsa, bachata, kizomba, par l’association Adelante Salsa.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

English : SBK Evening

Salsa, bachata, kizomba, by the Adelante Salsa association.

