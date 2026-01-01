Soirée SBK chemin de la Vieille Forme Rochefort

Soirée SBK chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 24 janvier 2026.

Soirée SBK

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24 23:30:00

Date(s) :
2026-01-24

Salsa, bachata, kizomba, par l’association Adelante Salsa.
  .

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   leclos@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SBK Evening

Salsa, bachata, kizomba, by the Adelante Salsa association.

L’événement Soirée SBK Rochefort a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan