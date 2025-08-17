Soirée SBK y más au Couvent Bélaye

Soirée SBK y más au Couvent Bélaye dimanche 17 août 2025.

Soirée SBK y más au Couvent

Place du Mercadiel Bélaye Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 18:00:00

fin : 2025-08-17 23:00:00

Date(s) :

2025-08-17

C’est l’été et quoi de mieux que de finir son week-end au Couvent bar / panorama de Bélaye avec une vue imprenable sur la vallée du Lot !

El Calvo vous prépare une playlist « muy caliente » pour cette soirée SBK y Más, avec au programme une initiation salsa et bachata!

On vous attend nombreux et nombreuses pour danser, rigoler, manger ou seulement boire un verre chez notre hôte.

Restauration sur réservation au 07 86 53 73 75

Place du Mercadiel Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 7 86 53 73 75

English :

It’s summertime, and what better way to end the weekend than at the Couvent bar / panorama in Bélaye, with a breathtaking view over the Lot valley!

El Calvo has put together a « muy caliente » playlist for this SBK y Más evening, including a salsa and bachata initiation!

We look forward to seeing many of you there to dance, laugh, eat or just have a drink at our host’s place.

Catering on reservation 07 86 53 73 75

German :

Es ist Sommer und was gibt es Besseres, als das Wochenende in der Klosterbar/Panorama in Bélaye mit einem atemberaubenden Blick auf das Lot-Tal ausklingen zu lassen!

El Calvo bereitet Ihnen eine « muy caliente » Playlist für diesen SBK y Más-Abend vor, mit einem Salsa- und Bachata-Einführungskurs auf dem Programm!

Wir erwarten Sie zahlreich, um zu tanzen, zu lachen, zu essen oder einfach nur ein Glas bei unserem Gastgeber zu trinken.

Essen auf Vorbestellung unter 07 86 53 73 75

Italiano :

È estate, e quale modo migliore di concludere il weekend se non al Couvent bar / panorama di Bélaye, con una vista mozzafiato sulla valle del Lot!

El Calvo ha preparato una playlist « muy caliente » per questa serata SBK y Más, con l’iniziazione alla salsa e alla bachata in programma!

Vi aspettiamo per ballare, ridere, mangiare o semplicemente bere qualcosa con il nostro ospite.

Catering su prenotazione al numero 07 86 53 73 75

Espanol :

Es verano y qué mejor manera de terminar el fin de semana que en el bar panorámico Couvent de Bélaye, con sus impresionantes vistas sobre el valle del Lot

El Calvo ha preparado una lista de reproducción « muy caliente » para esta velada SBK y Más, ¡con salsa y bachata de iniciación en el programa!

Te esperamos para bailar, reír, comer o simplemente tomar una copa con nuestro anfitrión.

Catering con cita previa en el 07 86 53 73 75

L’événement Soirée SBK y más au Couvent Bélaye a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot