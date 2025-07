Soirée SBKR des Copains Zone Commerciale Peyrehicade Capvern

Soirée SBKR des Copains Zone Commerciale Peyrehicade Capvern vendredi 25 juillet 2025.

Soirée SBKR des Copains

Zone Commerciale Peyrehicade CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

LE SBK-ROCK des copains

Dès 20h ambiance dîner musical et dansant avec DJ set et plat cubain concocté par notre cheffe brésilienne (15€ sur réservation)

21h INITIATION SBK-R avec Sergio !

(Rejoignez la tribu des copains Salsa, Bachata, Kizomba & Rock jusqu’au bout de la nuit !)

Restauration de 19h à 22h

Bar ouvert jusqu’à 1h du matin

Entrée gratuite

Informations et réservations 06 95 96 53 45 ou lasiesta65@gmail.com

Zone Commerciale Peyrehicade CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 96 53 45

English :

LE SBK-ROCK des copains

From 8pm: musical and dancing dinner with DJ set and Cuban dish concocted by our Brazilian chef (15?? on reservation)

9pm: SBK-R INITIATION with Sergio!

(Join the tribe of friends: Salsa, Bachata, Kizomba & Rock until the end of the night!)

Catering from 7pm to 10pm

Bar open until 1am

Free admission

Information and reservations: 06 95 96 53 45 or lasiesta65@gmail.com

German :

Der SBK-ROCK der Freunde

Ab 20 Uhr: Musikalisches und tänzerisches Abendessen mit DJ-Set und kubanischem Gericht, das von unserer brasilianischen Köchin zubereitet wird (15?? auf Reservierung)

21 Uhr: SBK-R INITIATION mit Sergio!

(Schließen Sie sich dem Stamm der Freunde an: Salsa, Bachata, Kizomba & Rock bis zum Ende der Nacht)!

Essen und Trinken von 19:00 bis 22:00 Uhr

Bar bis 1 Uhr morgens geöffnet

Freier Eintritt

Informationen und Reservierungen: 06 95 96 53 45 oder lasiesta65@gmail.com

Italiano :

IL SBK-ROCK degli amici

Dalle 20.00: cena musicale e danzante con DJ set e piatto cubano preparato dal nostro chef brasiliano (15?? su prenotazione)

ore 21.00: INIZIAZIONE SBK-R con Sergio!

(Unisciti alla tribù di amici: Salsa, Bachata, Kizomba e Rock fino a fine serata)

Ristorazione dalle 19.00 alle 22.00

Bar aperto fino all’1 di notte

Ingresso libero

Informazioni e prenotazioni: 06 95 96 53 45 o lasiesta65@gmail.com

Espanol :

EL SBK-ROCK de los amigos

A partir de las 20h: cena musical y bailable con DJ set y plato cubano elaborado por nuestro chef brasileño (15?? previa reserva)

21h: ¡INICIACIÓN SBK-R con Sergio!

(¡Únete a la tribu de amigos: Salsa, Bachata, Kizomba & Rock hasta el final de la noche!)

Catering de 19h a 22h

Bar abierto hasta la 1am

Entrada gratuita

Información y reservas: 06 95 96 53 45 o lasiesta65@gmail.com

L’événement Soirée SBKR des Copains Capvern a été mis à jour le 2025-07-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65