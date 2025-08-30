Soirée scène ouverte / cabaret -Guingette La belle verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée
Début : 2025-08-30 20:30:00
fin : 2025-08-30
Venez guincher aux Velluire-sur-Vendée pour fêter l’ouverture de la guinguette !
Venez vous découvrir des artistes en herbe ou expérimenté et/ou vous exprimer, vous amuser ou vous tester, … à cette soirée scène ouverte / cabaret.
Musique, cirque, danse, lecture, magie, chant, cirque, conte, effeuillage, … le tout animé par un super maître de cérémonie !
Si vous êtes intéressé.e.s pour vous produire, signalez-vous vite sur contact@asso-labelleverte.fr
Ouverture de la guinguette à 17h
Sur place boissons, planches apéro, crêpes et galettes.
Foodtruck La cantine du Loupiot (sandwichs revisités, faits maison avec des produits locaux)
Entrée gratuite avec une participation à prix libre… Prévoyez de la monnaie pour le chapeau !
Guinguette La Belle Verte > parking à l’église de Velluire (85)
Événement facebook https://www.facebook.com/events/1310392880696041/ .
Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 91 83 36 contact@asso-labelleverte.fr
English :
Come to Les Velluire-sur-Vendée to celebrate the opening of the guinguette!
German :
Kommen Sie nach Les Velluire-sur-Vendée und guincheren Sie, um die Eröffnung des Guinguettes zu feiern!
Italiano :
Venite a ballare tutta la notte a Velluire-sur-Vendée per festeggiare l’apertura della guinguette!
Espanol :
Ven a bailar toda la noche a Velluire-sur-Vendée para celebrar la apertura de la guinguette
