Soirée scène ouverte / cabaret -Guingette La belle verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Début : 2025-08-30 20:30:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Venez guincher aux Velluire-sur-Vendée pour fêter l’ouverture de la guinguette !

Venez vous découvrir des artistes en herbe ou expérimenté et/ou vous exprimer, vous amuser ou vous tester, … à cette soirée scène ouverte / cabaret.

Musique, cirque, danse, lecture, magie, chant, cirque, conte, effeuillage, … le tout animé par un super maître de cérémonie !

Si vous êtes intéressé.e.s pour vous produire, signalez-vous vite sur contact@asso-labelleverte.fr

Ouverture de la guinguette à 17h

Sur place boissons, planches apéro, crêpes et galettes.

Foodtruck La cantine du Loupiot (sandwichs revisités, faits maison avec des produits locaux)

Entrée gratuite avec une participation à prix libre… Prévoyez de la monnaie pour le chapeau !

Guinguette La Belle Verte > parking à l’église de Velluire (85)

Événement facebook https://www.facebook.com/events/1310392880696041/ .

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 91 83 36 contact@asso-labelleverte.fr

English :

Come to Les Velluire-sur-Vendée to celebrate the opening of the guinguette!

German :

Kommen Sie nach Les Velluire-sur-Vendée und guincheren Sie, um die Eröffnung des Guinguettes zu feiern!

Italiano :

Venite a ballare tutta la notte a Velluire-sur-Vendée per festeggiare l’apertura della guinguette!

Espanol :

Ven a bailar toda la noche a Velluire-sur-Vendée para celebrar la apertura de la guinguette

