SOIRÉE SCÈNE OUVERTE Le Malzieu-Ville

SOIRÉE SCÈNE OUVERTE Le Malzieu-Ville vendredi 18 juillet 2025.

SOIRÉE SCÈNE OUVERTE

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Début : 2025-07-18 18:30:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

2025-07-18

Que vous soyez amateurs ou professionnels, que vous jouiez d’un instrument ou que vous aimez la poésie, venez profiter d’une soirée scène ouverte au Drogol, pour vous exprimer!

Ouverture des portes à 18h, début de la scène ouverte à 18h30.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

Whether you’re an amateur or a professional, whether you play an instrument or love poetry, come and enjoy an open stage evening at Le Drogol, and express yourself!

Doors open at 6pm, open stage starts at 6:30pm.

Association membership required.

German :

Egal, ob Sie Amateur oder Profi sind, ein Instrument spielen oder Poesie lieben, genießen Sie einen Abend der offenen Bühne im Drogol, um sich auszudrücken!

Türöffnung um 18 Uhr, Beginn der offenen Bühne um 18.30 Uhr.

Eine Mitgliedschaft im Verein ist erforderlich.

Italiano :

Che siate dilettanti o professionisti, che suoniate uno strumento o amiate la poesia, venite a godervi una serata a palco aperto a Le Drogol, ed esprimetevi!

Le porte aprono alle 18.00, il palco aperto inizia alle 18.30.

È richiesta l’iscrizione all’associazione.

Espanol :

Tanto si es aficionado como profesional, si toca un instrumento o le gusta la poesía, venga a disfrutar de una velada de escenario abierto en Le Drogol, ¡y exprésese!

Apertura de puertas a las 18.00 y apertura del escenario a las 18.30.

Es necesario ser miembro de la asociación.

