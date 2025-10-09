Soirée scène ouverte RISCLE Riscle

Gratuit

Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-10-09

2025-10-09

Viens faire vibrer la scène du Théâtre Spirale micro ouvert, talents libres, ambiance chaleureuse et associative.
RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39  prod@festivalspiraleariscle.fr

English :

Come and rock the Théâtre Spirale stage: open mike, free talents, warm and associative atmosphere.

German :

Komm und lass die Bühne des Spiraltheaters vibrieren: offenes Mikrofon, freie Talente, herzliche und assoziative Atmosphäre.

Italiano :

Venite a scatenarvi sul palco del Théâtre Spirale: microfono aperto, talento libero, atmosfera calda e associativa.

Espanol :

Ven a hacer vibrar el escenario del Théâtre Spirale: micro abierto, talento libre, ambiente cálido y asociativo.

