Soirée scène ouverte RISCLE Riscle

RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle Gers
Début : 2025-10-09 20:00:00
Viens faire vibrer la scène du Théâtre Spirale micro ouvert, talents libres, ambiance chaleureuse et associative.
RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 prod@festivalspiraleariscle.fr
English :
Come and rock the Théâtre Spirale stage: open mike, free talents, warm and associative atmosphere.
German :
Komm und lass die Bühne des Spiraltheaters vibrieren: offenes Mikrofon, freie Talente, herzliche und assoziative Atmosphäre.
Italiano :
Venite a scatenarvi sul palco del Théâtre Spirale: microfono aperto, talento libero, atmosfera calda e associativa.
Espanol :
Ven a hacer vibrar el escenario del Théâtre Spirale: micro abierto, talento libre, ambiente cálido y asociativo.
