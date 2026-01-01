Soirée scène ouverte Place Isidore Roudaut Santec

Soirée scène ouverte

Place Isidore Roudaut Le Bourg Santec Finistère

Début : 2026-01-02 20:00:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-15 2026-06-05

Intervenants ou simples spectateurs, artistes en herbe ou confirmés, fêtons cette rentrée tous ensemble en chansons et contes et poèmes et improvisations, à la salle polyvalente de Santec.

La scène est ouverte dans la salle polyvalente de Santec chaque premier vendredi du mois.

Il sera demandé d’adhérer à l’association Clair de dune pour l’année pour cette saison et pour la modique somme de 10 euros . Cela vous permettra de participer gratuitement à toutes les manifestations veillées scènes ouvertes, atelier d’écriture, atelier clown, soirées pyjamas, conférences, spectacles divers. .

Place Isidore Roudaut Le Bourg Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 31 17 83 22

