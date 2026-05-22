Soirée scintillante Square de la Paix Bolbec

Bolbec

Soirée scintillante

Square de la Paix 9 Square du Général Leclerc Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Le vendredi 26 juin, préparez-vous à vivre une soirée festive, conviviale et gourmande. Dès la tombée de la nuit, le Square de la Paix revêtira ses plus belles lumières pour vous faire découvrir cet espace entre verdure et architecture.

Pour animer cette soirée, la guinguette sera orchestrée par Freddy et Sabrina Friant, un duo incontournable qui saura vous faire danser toute la soirée avec leur répertoire entraînant.

Bar à vin et à tapas, de quoi ravir vos papilles ! Quoi de mieux pour accompagner cette ambiance festive qu’un éventail de saveurs locales ? Quatre bars thématiques seront à votre disposition

– Un bar à vin et à bière où vous découvrirez une sélection de produits de qualité

– Des bars à tapas où chacun pourra savourer gourmandises et plats proposés par les commerçants bolbécais.

Que vous soyez danseur invétéré, amateur de bonne chère ou simplement en quête d’une belle soirée d’été, ne manquez pas cet événement qui aura lieu au cœur de notre ville. .

Square de la Paix 9 Square du Général Leclerc Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 51 42

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English : Soirée scintillante

L’événement Soirée scintillante Bolbec a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme