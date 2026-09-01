Soirée scintillante Route de Mirville Bolbec
vendredi 18 septembre 2026 · Route de Mirville · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Soirée scintillante
Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
La soirée scintillante est de retour… et elle sera encore plus belle !
Après avoir été reportée en raison de la canicule, puis après l’annulation du feu d’artifice du 13 juillet liée aux conditions de sécheresse, la Ville de Bolbec vous donne rendez-vous pour une grande soirée de retrouvailles !
– Vendredi 18 septembre 2026
– Parc du Val-aux-Grès
Dès 19h, place à la guinguette avec le concert de Sabrina et Freddy Friant !
Au menu, proposé par vos commerçants : bars à bières, fromages, charcuterie, poissons fumés, huîtres… De quoi profiter pleinement d’une belle soirée conviviale entre amis ou en famille !
À 22h30 : grand feu d’artifice !
Un spectacle lumineux pour clôturer cette soirée en beauté et rattraper, ensemble, les festivités qui n’avaient pas pu avoir lieu cet été.
Une seule date à retenir : vendredi 18 septembre !
Venez nombreux partager cette Soirée Scintillante avec nous ! .
Route de Mirville Parc du Val-aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 51 42
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English : Soirée scintillante
L’événement Soirée scintillante Bolbec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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